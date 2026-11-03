В аэропорту Домодедово задержали подозреваемую в убийстве женщины-водителя из Дагестана

Тело Алхасовой обнаружили в понедельник. Женщина пропала 30 октября после того, как выехала на автомобиле из дома в Махачкале. Ранее по подозрению в убийстве задержали ее бывшего мужа и его друга. По информации правоохранительных органов, бывший супруг мог организовать преступление из ревности, поскольку не смирился с новым замужеством бывшей жены.