В аэропорту Домодедово задержали подозреваемую в убийстве женщины-водителя из Дагестана
В московском аэропорту Домодедово задержали еще одну подозреваемую по делу об убийстве 34-летней Динары Алхасовой в Дагестане. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
По ее словам, сотрудники уголовного розыска МВД Дагестана готовят документы для доставки задержанной в республику. В ближайшие часы они должны вылететь за ней в Москву.
Тело Алхасовой обнаружили в понедельник. Женщина пропала 30 октября после того, как выехала на автомобиле из дома в Махачкале. Ранее по подозрению в убийстве задержали ее бывшего мужа и его друга. По информации правоохранительных органов, бывший супруг мог организовать преступление из ревности, поскольку не смирился с новым замужеством бывшей жены.
По данным МВД, подозреваемые также привлекли тракториста к захоронению тела. Его попросили выкопать яму на окраине поселка Новый Хушет, объяснив, что она предназначена для наружного туалета.