Андрей Зуев возглавил арбитражный суд Восточно-Сибирского округа
Председателем арбитражного суда Восточно-Сибирского округа (Иркутск) назначен Андрей Зуев. Об этом говорится в президентском указе от 2 ноября 2026 года.
По данным портала Право.ру, господин Зуев работает по юридической специальности с 2000 года. В 2014—2018 годах занимал поста председателя арбитражного суда Республики Бурятия. Затем возглавил Третий арбитражный апелляционный суд в Красноярске.
Окружные арбитражные суды в кассационном порядке проверяют законность решений арбитражных судов субъектов Российской Федерации, принятых ими в первой и апелляционной инстанциях. Юрисдикция арбитражного суда Восточно-Сибирского округа распространяется на семь регионов, включая четыре региона Сибирского федерального округа: республики Тыва и Хакасия, Красноярский край, Иркутскую область.
Также, согласно указу президента, Станислав Рогожин назначен председателем арбитражного суда Кемеровской области.