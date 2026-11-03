В Ярославской области объявили ракетную опасность
В Ярославской области объявлена ракетная опасность. Об этом 3 ноября в 4:47 сообщил губернатор Михаил Евраев.
По словам главы региона, подразделения Минобороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Жителей призвали сохранять спокойствие, покинуть открытые участки улиц и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях рекомендовали зашторить окна или опустить жалюзи, отойти от окон и находиться в комнатах со сплошными стенами до отбоя сигнала.
Ранее, 3 ноября в 3:18, в регионе объявили беспилотную опасность. В 3:38 Михаил Евраев сообщил о перекрытии выезда из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Автомобилистов призвали воздержаться от поездок в этом направлении либо выбирать другие маршруты.
UPD: Ракетную опасность отменили в 5:26, сообщил канал «РСЧС Ярославская область».