В Ярославской области объявили ракетную опасность

По словам главы региона, подразделения Минобороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Жителей призвали сохранять спокойствие, покинуть открытые участки улиц и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях рекомендовали зашторить окна или опустить жалюзи, отойти от окон и находиться в комнатах со сплошными стенами до отбоя сигнала.