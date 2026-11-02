К концу октября стоимость арматуры в России опустилась до минимума за полгода

Аналитики «Атон» в октябрьском обзоре отмечают, что снижение цен на металл отражает начало сезонной коррекции спроса. Высокая ключевая ставка ограничивает доступность ипотеки и негативно влияет на сектор строительства, который обеспечивает более 70% потребления стали в России, сказано в материалах. «Северсталь» в отчетности отметила частичную реализацию отложенного спроса в третьем квартале, предупреждая об охлаждении потребления в октябре—декабре.