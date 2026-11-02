К концу октября стоимость арматуры в России опустилась до минимума за полгода
ены на арматуру в России к концу октября снизились до 50,99 тыс. руб. за тонну, следует из данных «Евраз Маркета». Это соответствует уровню начала мая, когда начался рост котировок. Cо значений июля—августа, когда цены превышали 80 тыс. руб. за тонну, арматура подешевела на 36%.
Аналитики «Атон» в октябрьском обзоре отмечают, что снижение цен на металл отражает начало сезонной коррекции спроса. Высокая ключевая ставка ограничивает доступность ипотеки и негативно влияет на сектор строительства, который обеспечивает более 70% потребления стали в России, сказано в материалах. «Северсталь» в отчетности отметила частичную реализацию отложенного спроса в третьем квартале, предупреждая об охлаждении потребления в октябре—декабре.
Помимо сезонного фактора такое резкое снижение цен может быть связано еще как минимум с избыточным предложением внутреннего рынка в условиях низких экспортных цен и логистических ограничений на экспорте, считает ведущий аналитик «Т-Банк Инвестиций» Ахмед Алиев.