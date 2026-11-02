«Локомотив» уступил «Ладе» в Ярославле со счетом 0:1

В первых двух периодах ярославцы имели несколько возможностей открыть счет, но не смогли переиграть вратаря тольяттинцев. Во втором периоде шайбу Степана Фальковского отменили из-за помехи вратарю. В начале третьего периода арбитры не засчитали еще один гол «Локомотива» из-за положения вне игры.