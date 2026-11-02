«Локомотив» уступил «Ладе» в Ярославле со счетом 0:1
Тольяттинская «Лада» обыграла ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0. Единственную шайбу в третьем периоде забросил Андрей Алтыбармакян.
В составе хозяев после восстановления от травм вернулись Максим Березкин и Данил Романцев. Ворота «Локомотива» защищал Алексей Мельничук, у гостей играл Андрей Мишуров.
В первых двух периодах ярославцы имели несколько возможностей открыть счет, но не смогли переиграть вратаря тольяттинцев. Во втором периоде шайбу Степана Фальковского отменили из-за помехи вратарю. В начале третьего периода арбитры не засчитали еще один гол «Локомотива» из-за положения вне игры.
Единственную шайбу встречи забросил Андрей Алтыбармакян, поразивший ворота Мельничука в третьем периоде. В концовке ярославцы заменили вратаря шестым полевым игроком, но отыграться не смогли.
Следующий матч «Локомотив» проведет 4 ноября в Москве. Ярославцы встретятся со «Спартаком» , начало игры — в 17:00 мск.