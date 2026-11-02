Концерн «Калашников» представил концепцию защиты объектов от беспилотников

Концерн «Калашников» представил концепцию комплексной защиты объектов от беспилотников, включающую зенитный ракетный комплекс, дроны-перехватчики, автоматизированные пулеметные установки и мобильные огневые группы. Они должны действовать на рубежах от 100 м до 11 км, получая данные о воздушной обстановке через единую систему управления.