Концерн «Калашников» представил концепцию защиты объектов от беспилотников
Концерн «Калашников» представил концепцию комплексной защиты объектов от беспилотников, включающую зенитный ракетный комплекс, дроны-перехватчики, автоматизированные пулеметные установки и мобильные огневые группы. Они должны действовать на рубежах от 100 м до 11 км, получая данные о воздушной обстановке через единую систему управления.
На практических испытаниях 2 ноября лучше всего проявила себя автоматизированная установка «Калитка-КА», поразившая две воздушные мишени, однако успешному применению других средств помешали сложные погодные условия.
Связать средства защиты в единый контур должна система «Узор-К». По словам представителей «Калашникова», она интегрирует данные радиолокационных станций и подключенных комплексов, используя для обработки информации технологии искусственного интеллекта (ИИ). Сведения о воздушной обстановке через нее получают и мобильные огневые группы.
«Калитка-КА» представляет собой дистанционно управляемую установку с пулеметом ПКТ 7,62 мм и оптико-электронным блоком для обнаружения и сопровождения целей. Предусмотрены стационарный и мобильный варианты, последний может размещаться на базе пикапа или болотохода.