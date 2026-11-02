Объем затрат вузов РФ на исследования и разработки увеличился за год на 3,8%

При этом доля сектора высшего образования в общих внутренних затратах на науку сократилась до 9,8% с 10% (показатель рассчитан с учетом малых предприятий, в 2025 году — включая микропредприятия). Сектор насчитывает 1076 крупных и средних организаций, из которых 981 — вузы и их филиалы. По итогам 2025 года занимались наукой 84,5% вузов в России.