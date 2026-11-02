Объем затрат вузов РФ на исследования и разработки увеличился за год на 3,8%
Объем внутренних затрат российских вузов на исследования и разработки в 2025 году составил 211,2 млрд руб. (в действующих ценах) и увеличился за год на 3,8% (в постоянных ценах 2020 года), подсчитали эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
При этом доля сектора высшего образования в общих внутренних затратах на науку сократилась до 9,8% с 10% (показатель рассчитан с учетом малых предприятий, в 2025 году — включая микропредприятия). Сектор насчитывает 1076 крупных и средних организаций, из которых 981 — вузы и их филиалы. По итогам 2025 года занимались наукой 84,5% вузов в России.
В течение последних шести лет доля внутренних затрат вузов на исследования и разработки в общем объеме внутренних расходов на выполнение научных работ остается на уровне 10%. Это сопоставимо с данными по США (10,9%), Японии (10,6%) и Китаю (8,4%), но заметно ниже среднего показателя в странах ОЭСР (15,8%) и ЕС (21,6%).