Волгоградское УФСБ возбудило дело о подготовке терактов против российских бойцов
Следственный отдел УФСБ по Волгоградской области возбудил уголовное дело после предотвращения серии терактов в отношении российских военнослужащих. Виновным вменяют незаконный оборот взрывчатки (ч. 1 ст. 222 УК РФ), незаконное изготовление взрывчатых средств (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и подготовку к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
По оперативным данным, в Волгоградской области военнослужащий получил от волонтера две пары FPV-очков для управления дронами. По инструкции органов военной контрразведки мужчина обратился в ФСБ, чтобы там проверили устройства. Взрывотехники обнаружили, что в очки вместо кулеров охлаждения были внедрены самодельные взрывные устройства. После этого органы безопасности изъяли партию аналогичных девайсов со взрывчаткой в разных регионах России. Все FPV-очки противник передавал «Почтой России». Как сообщили в ЦОС ФСБ России, устройства должны были сдетонировать при включении очков и привести к гибели военнослужащих.
В ЦОС отметили, что сотрудники украинских спецслужб установили контакты с российскими волонтерами с помощью анонимных аккаунтов в Telegram. В переписке они действовали скрытно и требовали в обязательном порядке видео со словами благодарности от российских военных. По замыслу отправителей, волонтеры должны были направить FPV-очки со взрывчатым веществом в подразделения ВС РФ, участвующих в СВО. В ФСБ сообщили, что сейчас лиц, причастных к отправке СВУ, разыскивают.