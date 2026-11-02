Волгоградское УФСБ возбудило дело о подготовке терактов против российских бойцов

По оперативным данным, в Волгоградской области военнослужащий получил от волонтера две пары FPV-очков для управления дронами. По инструкции органов военной контрразведки мужчина обратился в ФСБ, чтобы там проверили устройства. Взрывотехники обнаружили, что в очки вместо кулеров охлаждения были внедрены самодельные взрывные устройства. После этого органы безопасности изъяли партию аналогичных девайсов со взрывчаткой в разных регионах России. Все FPV-очки противник передавал «Почтой России». Как сообщили в ЦОС ФСБ России, устройства должны были сдетонировать при включении очков и привести к гибели военнослужащих.