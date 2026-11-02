Главу Славянского района отправили в СИЗО по делу о взятке от похоронного бизнеса
Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу главу администрации Славянского района Краснодарского края Романа Синяговского, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). Мера пресечения избрана на два месяца — до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю,
По версии следствия, с января 2018 года по март 2026 года через посредников чиновник получил от директора частной похоронной конторы не менее 26 млн рублей. Вознаграждение предназначалось за издание главой Славянского городского поселения постановления, наделявшего бюро фактической монополией на захоронения: право на них оформлялось под видом договоров на благоустройство кладбища.
Обосновывая необходимость ареста, суд принял во внимание длительность пребывания обвиняемого у власти — он руководит районом более десяти лет и обладает авторитетом среди сотрудников администрации, которые проходят по делу свидетелями. Это, по мнению суда, создаёт риск сокрытия и уничтожения доказательств, а также давления на участников уголовного судопроизводства.
Арест стал развитием серии проверок в администрации района. В феврале 2026 года там прошли обыски в связи с уголовным делом о мошенничестве с земельными участками: по данным силовых структур, восемь наделов общей стоимостью около 15 млн рублей были отчуждены физлицам по заниженным ценам; на причастность проверяли и главу района, и начальника управления имущественных отношений Александра Сороколета.
Коррупционные сюжеты преследуют семью Синяговских не первый год. В 2016 году сотрудники ФСБ задержали брата главы района Руслана Синяговского, заместителя начальника таможенного поста «Морской порт Кавказ», при получении взятки в 7 тыс. долларов за содействие в ускоренном оформлении топлива; суд завершил дело штрафом в 31 млн рублей. Братья — племянники депутата Госдумы, экс-мэра Новороссийска Владимира Синяговского.