Главу Славянского района отправили в СИЗО по делу о взятке от похоронного бизнеса

Арест стал развитием серии проверок в администрации района. В феврале 2026 года там прошли обыски в связи с уголовным делом о мошенничестве с земельными участками: по данным силовых структур, восемь наделов общей стоимостью около 15 млн рублей были отчуждены физлицам по заниженным ценам; на причастность проверяли и главу района, и начальника управления имущественных отношений Александра Сороколета.