Облизбирком распределил вакантные мандаты в Оренбуржье

В Оренбургском горсовете по личным заявлениям досрочно прекращены полномочия трех депутатов, избранных по партийным спискам в 2025 году: два депутата — Светлана Мячина от ЕР и Радмир Асяев от КПРФ — продолжат работу в заксобрании, Виль Фахретдинов из ЕР покинул горсовет по собственному желанию.