Облизбирком распределил вакантные мандаты в Оренбуржье
Облизбирком Оренбуржья сегодня, 2 ноября, распределил вакантные депутатские мандаты. Об этом сообщила пресс-служба избирательной комиссии.
Так, мандат депутата заксобрания восьмого созыва получил Александр Редюков из областного списка «Единой России». Как ранее сообщал «Ъ-Волга», это место освободилось после того, как сенатор от Оренбургской области досрочно прекратил полномочия и решил сосредоточиться на работе в Совете Федерации.
В Оренбургском горсовете по личным заявлениям досрочно прекращены полномочия трех депутатов, избранных по партийным спискам в 2025 году: два депутата — Светлана Мячина от ЕР и Радмир Асяев от КПРФ — продолжат работу в заксобрании, Виль Фахретдинов из ЕР покинул горсовет по собственному желанию.
Мандаты распределили по предложениям партий с учетом отказов других кандидатов. От «Единой России» депутатами стали Евгений Безроднов (территориальная часть №2) и Андрей Мичурин (территориальная часть №8). От КПРФ мандат получил Владимир Егоров (территориальная часть №4), который одновременно заявил о досрочном сложении полномочий депутата заксобрания.