Алексей Андросов назначен главой ставропольского комитета по управлению имуществом

Курировать он будет единую политику в сфере имущественных и земельных отношений, поступление в бюджет неналоговых доходов от использования муниципального имущества и участков, государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, приватизацию муниципальных активов и учёт горожан, нуждающихся в жилье по договорам социального найма.