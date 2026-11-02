Алексей Андросов назначен главой ставропольского комитета по управлению имуществом
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ставрополя возглавил Алексей Андросов. Постановление о назначении 2 ноября подписал глава города Иван Ульянченко; в новой должности, предполагающей статус заместителя главы городской администрации, чиновник приступил к работе в тот же день.
Курировать он будет единую политику в сфере имущественных и земельных отношений, поступление в бюджет неналоговых доходов от использования муниципального имущества и участков, государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, приватизацию муниципальных активов и учёт горожан, нуждающихся в жилье по договорам социального найма.
Господин Андросов — уроженец Светлограда 1973 года, выпускник Ставропольского государственного технического университета по специальности «инженер промышленного и гражданского строительства». До 2024 года он работал в государственных и муниципальных органах власти Ставропольского края, затем был направлен в новые регионы, где занимал пост заместителя министра имущественных отношений Запорожской области и входил в руководство региональной Дирекции имущества.