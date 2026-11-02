— Уважаемый Александр Анатольевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Фонд «Росконгресс» и Президентскую академию связывают годы дружбы, доверия и плодотворного сотрудничества. Для нас большая ценность работать вместе над подготовкой и проведением крупнейших деловых событий, которые объединяют людей, идеи, возможности и определяют будущее страны. Как коллеги и партнеры, мы ценим Ваш профессионализм, системный подход и умение видеть за масштабом проекта его главное содержание. Как друзья — дорожим поддержкой и вниманием. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, новых идей и успехов во всех начинаниях. Пусть рядом всегда будут надежные коллеги и единомышленники.