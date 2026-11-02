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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

4 ноября исполняется 60 лет президенту «Опоры России» Александру Калинину
Александр Калинин

Александр Калинин

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Его поздравляет министр экономического развития РФ Максим Решетников:
— Уважаемый Александр Сергеевич, поздравляю Вас с юбилеем! Многие годы Вы возглавляете «Опору России» и хорошо знаете главные запросы и приоритеты предпринимателей. Такая погруженность в повестку помогает эффективно выстраивать диалог между бизнесом и властью, менять законодательство, снимать издержки и ограничения. Тем самым укреплять экономику России и достигать целей, поставленных президентом. С большим уважением отношусь к Вам как к профессионалу своего дела. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо страны.
Сегодня исполняется 54 года председателю правления, директору фонда «Росконгресс» Александру Стуглеву
Александр Стуглев

Александр Стуглев

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Его поздравляет ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров:
— Уважаемый Александр Анатольевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Фонд «Росконгресс» и Президентскую академию связывают годы дружбы, доверия и плодотворного сотрудничества. Для нас большая ценность работать вместе над подготовкой и проведением крупнейших деловых событий, которые объединяют людей, идеи, возможности и определяют будущее страны. Как коллеги и партнеры, мы ценим Ваш профессионализм, системный подход и умение видеть за масштабом проекта его главное содержание. Как друзья — дорожим поддержкой и вниманием. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, новых идей и успехов во всех начинаниях. Пусть рядом всегда будут надежные коллеги и единомышленники.
Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №204

от 03.11.2026, стр. 3
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