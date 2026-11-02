В Волгограде арендуют комплексы видеофиксации нарушений ПДД за 264 млн рублей
Камеры появятся в зонах с платными парковками
Центр организации дорожного движения объявил две закупки общей стоимостью 264 млн руб. на аренду комплексов видеофиксации нарушений ПДД в Волгограде. Конкурс на 28,8 млн руб. уже завершен, а по второму на 235,2 млн руб. заявки закончат принимать 3 ноября.
Второй аукцион предполагает пятилетнюю аренду 47 стационарных и двух мобильных комплексов. Камеры разместят на улицах с платными парковками и для контроля Правил благоустройства. Они будут фиксировать парковку на зеленых зонах. Комплексы появятся в новой зоне платной парковки в Ворошиловском районе.
Закупка на 28,8 млн руб. касается ул. 7-й Гвардейской бригады, ставшей зоной платной парковки. На участке от ул. Нулевой продольной до проспекта Ленина установят шесть комплексов. Контракт пока не заключили. В конкурсе приняли участие две компании, потенциальный победитель предложил около 21,3 млн руб.