В Волгограде арендуют комплексы видеофиксации нарушений ПДД за 264 млн рублей

Второй аукцион предполагает пятилетнюю аренду 47 стационарных и двух мобильных комплексов. Камеры разместят на улицах с платными парковками и для контроля Правил благоустройства. Они будут фиксировать парковку на зеленых зонах. Комплексы появятся в новой зоне платной парковки в Ворошиловском районе.