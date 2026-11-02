В Ярославле временно сократят маршруты трамваев в Дзержинском районе
С 3 ноября в Ярославле временно прекратят движение трамваев №5р и №6р до торгового центра «Рио». Вместо маршрута №5р введут укороченный №5к — от больницы №9 до трамвайного депо. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
Движение приостановят на участке от ТРЦ «Рио» до трамвайного депо и улицы Блюхера. Там предстоит соединить рельсошпальную решетку и подключить контактную сеть на отремонтированном участке путей от торгового центра до Ярославского моторного завода, в том числе на путепроводе на проспекте Октября в районе улицы Выставочной. Работы будут проводить у разворотного кольца.
После их завершения маршруты №5р и №6р вернутся к движению до ТРЦ «Рио». Затем начнутся обкатка новых рельсов и испытания путепровода. По итогам этих мероприятий планируется продлить маршруты №5д и №6д до Ярославского моторного завода.