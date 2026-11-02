В Ярославле временно сократят маршруты трамваев в Дзержинском районе

Движение приостановят на участке от ТРЦ «Рио» до трамвайного депо и улицы Блюхера. Там предстоит соединить рельсошпальную решетку и подключить контактную сеть на отремонтированном участке путей от торгового центра до Ярославского моторного завода, в том числе на путепроводе на проспекте Октября в районе улицы Выставочной. Работы будут проводить у разворотного кольца.