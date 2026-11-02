Здание администрации Ярославского округа на Московском выставили на торги
Администрация Ярославского муниципального округа выставила на аукцион собственное здание на Московском проспекте, 11/12, где ранее размещалось управление градостроительства, имущественных и земельных отношений. Информация размещена в ГИС «Торги».
Начальная цена лота составляет 38 млн руб., в его состав также входит земельный участок площадью 764 кв. м. Здание построено в 1912 году и является объектом культурного наследия местного значения «Доходный дом Н. И. Белова».
По данным «Ъ-Ярославль», управление градостроительства, имущественных и земельных отношений переехало в главное здание администрации на улице Зои Космодемьянской.
Задаток для участия в аукционе составляет 3,8 млн руб. Согласно документации, будущий собственник должен будет обеспечивать сохранность исторического здания и следить за его состоянием, а о повреждениях и авариях сообщать в орган охраны объектов культурного наследия. Заявки на участие принимают до 27 ноября. Торги назначены на 3 декабря.