Здание администрации Ярославского округа на Московском выставили на торги

Задаток для участия в аукционе составляет 3,8 млн руб. Согласно документации, будущий собственник должен будет обеспечивать сохранность исторического здания и следить за его состоянием, а о повреждениях и авариях сообщать в орган охраны объектов культурного наследия. Заявки на участие принимают до 27 ноября. Торги назначены на 3 декабря.