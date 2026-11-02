В кстовских школах и детсадах восстановили теплоснабжение
Теплоснабжение в школах и детских садах Кстовского района Нижнего Новгорода, нарушенное после атаки украинских беспилотников 1 ноября, восстановлено. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.
«Продолжаем следить и за ситуацией в жилых домах. Аварийные бригады с работы не снимаются, сейчас специалисты, в том числе домоуправляющих компаний, отрабатывают точечные заявки», — добавил глава города.
Как писал «Ъ-Приволжье», после атаки на Кстовский район 1 ноября были повреждены промышленное предприятие и объект коммунальной инфраструктуры. Из-за нарушенного теплоснабжения школы и детсады района 2 ноября не работают.