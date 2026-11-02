Ставропольское УФАС обязало «Россети» заключить контракт с демонтажным подрядчиком

Заказчик после завершения конкурентной процедуры не вправе произвольно отказаться от подписания договора с победителем. Произвольный отказ расценивается как ограничение конкуренции; победитель вправе понуждать заказчика к заключению договора через суд. Предписание снимает риск включения «Демонтажгрупп» в реестр недобросовестных поставщиков: при уклонении победителя сведения направляются в ФАС, однако при нарушениях со стороны заказчика во включении отказывают.