Ставропольское УФАС обязало «Россети» заключить контракт с демонтажным подрядчиком
Ставропольское УФАС признало неправомерным отказ ПАО «Россети» от заключения договора с единственным участником закупки и предписало подписать контракт с ООО «Демонтажгрупп». Предмет закупки — демонтаж зданий и сооружений для филиала Волго-Донского ПМЭС, сообщили в пресс-службе ведомства.
Компания предложила 30 млн рублей при начальной цене 38,6 млн рублей. Заказчик отказался от подписания договора, сославшись на внутренний регламент, допускавший отказ от контракта с единственным участником по усмотрению комиссии. УФАС квалифицировало такое правило как создающее коррупционные риски и противоречащее федеральному законодательству. Дополнительно выявлено нарушение принципа информационной открытости: в документах о закупке содержались противоречивые статусы о результатах торгов.
Заказчик после завершения конкурентной процедуры не вправе произвольно отказаться от подписания договора с победителем. Произвольный отказ расценивается как ограничение конкуренции; победитель вправе понуждать заказчика к заключению договора через суд. Предписание снимает риск включения «Демонтажгрупп» в реестр недобросовестных поставщиков: при уклонении победителя сведения направляются в ФАС, однако при нарушениях со стороны заказчика во включении отказывают.
Управление ранее уже признавало обоснованной жалобу на отклонение заявок при закупках Волго-Донского ПМЭС по требованиям, не предусмотренным документацией, с предписанием отменить протоколы подведения итогов.