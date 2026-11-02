Землю под закрытым рынком «Темерник» выставили на продажу за 981 млн рублей
Земельные участки общей площадью 4,5 га на улице Лелюшенко, 19/11, где много лет работал рынок «Темерник», выставлены на продажу за 981 млн руб. Объявление появилось на сайте объявлений 2 ноября.
Цена одной сотки — 2,18 млн рублей. Продавец допускает строительство многоквартирных домов, коттеджного посёлка или торгового центра: участок с фасадом 190 м обеспечен центральным водоснабжением и канализацией, по границе проходит газ, заявлена электрическая мощность 1,2 МВт.
Продажа — логичный финал многолетней борьбы властей с крупнейшим розничным рынком донской столицы, который губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь еще в начале 2025 года назвал «токсичным кластером», «рассадником преступности, контрафакта и нелегальной миграции». Зачистка шла поэтапно. В январе 2026 года судебные приставы приостановили работу площадок «Первый Темер» и «Белый Темер» из-за санитарных нарушений, после чего торговцы начали вывозить товар. Весной правоохранители проверяли законность формирования участков под рынком и фиксировали массовые нарушения при размещении нестационарных торговых объектов; в апреле инспекция выявила несоответствие конструкций условиям договоров, но нарушения устранены не были.
В июне Первомайский районный суд запретил ООО «Темерник» организовывать розничную торговлю на отдельных участках — из-за отсутствия разрешения на работу рынка и нарушения требований пожарной безопасности, включая отсутствие проезда для пожарных машин. В сентябре Департамент имущественно-земельных отношений Ростова потребовал через суд расторгнуть договор аренды, заключенный с множественностью лиц, и освободить территорию от торговых объектов: по версии ведомства, земля используется не по целевому назначению, разрешение на организацию рынка у арендаторов отсутствует.
Параллельно ДИЗО обратился в суд к директору рынка Шамилю Карабашеву с иском о взыскании неосновательного обогащения за пользование участком в районе улицы Миронова без договора аренды и платежей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Первое заседание назначено на 10 ноября 2026 года.