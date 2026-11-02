Землю под закрытым рынком «Темерник» выставили на продажу за 981 млн рублей

Продажа — логичный финал многолетней борьбы властей с крупнейшим розничным рынком донской столицы, который губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь еще в начале 2025 года назвал «токсичным кластером», «рассадником преступности, контрафакта и нелегальной миграции». Зачистка шла поэтапно. В январе 2026 года судебные приставы приостановили работу площадок «Первый Темер» и «Белый Темер» из-за санитарных нарушений, после чего торговцы начали вывозить товар. Весной правоохранители проверяли законность формирования участков под рынком и фиксировали массовые нарушения при размещении нестационарных торговых объектов; в апреле инспекция выявила несоответствие конструкций условиям договоров, но нарушения устранены не были.