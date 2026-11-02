Суд в Петербурге запретил Telegram-канал о секс-куклах из-за отрицания семейных ценностей
Суд в Санкт-Петербурге признал деструктивным и запретил к распространению Telegram-канал, посвященный секс-куклам. По заключению экспертов, материалы сообщества отрицают семейные ценности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Поводом для разбирательства стала жалоба гражданина, обнаружившего канал. Доступ к нему предоставлялся по приглашению. При этом стартовая страница содержала предупреждение о возрастном ограничении, однако при вступлении в сообщество подтверждать возраст не требовалось.
Согласно экспертизе, канал относится к сегменту так называемой меносферы — интернет-контента, посвященного мужским проблемам и гендерным ролям, а также идеям об отделении мужчин от общества, которое авторы подобных материалов считают «испорченным феминизмом». По мнению экспертов, такие взгляды отрицают семейные ценности, формируют неуважение к институту семьи и могут оказывать деструктивное влияние на пользователей.
Суд признал информацию запрещенной к распространению и постановил включить сетевой адрес канала в единый реестр ресурсов с запрещенным в России контентом.