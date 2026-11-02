Суд в Петербурге запретил Telegram-канал о секс-куклах из-за отрицания семейных ценностей

Согласно экспертизе, канал относится к сегменту так называемой меносферы — интернет-контента, посвященного мужским проблемам и гендерным ролям, а также идеям об отделении мужчин от общества, которое авторы подобных материалов считают «испорченным феминизмом». По мнению экспертов, такие взгляды отрицают семейные ценности, формируют неуважение к институту семьи и могут оказывать деструктивное влияние на пользователей.