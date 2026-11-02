Субподрядчик пойдет под суд по делу о мошенничестве с городецкими очистными

Фигуранту инкриминируют хищение в 2023-2025 годах 43 млн руб. у МКУ «Городецстройсервис» за счет изготовления оборудования, которое не соответствовало требованиям договора. Компания 45-летнего обвиняемого была субподрядчиком у двух генподрядчиков — АО «Хатман групп» и ООО «Гривна». С первым заказчик расторг контракт из-за нарушения условий.