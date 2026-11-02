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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Приволжье

Субподрядчик пойдет под суд по делу о мошенничестве с городецкими очистными

Генеральный директор ООО «Полекс Ротомолд» предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реконструкции биологических очистных сооружений в Федуринском сельсовете Городецкого округа. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

ГУ МВД по Нижегородской области

Фигуранту инкриминируют хищение в 2023-2025 годах 43 млн руб. у МКУ «Городецстройсервис» за счет изготовления оборудования, которое не соответствовало требованиям договора. Компания 45-летнего обвиняемого была субподрядчиком у двух генподрядчиков — АО «Хатман групп» и ООО «Гривна». С первым заказчик расторг контракт из-за нарушения условий.
На этапе предварительного следствия изъято имущество обвиняемого стоимостью более 13 млн руб. Также арестовано имущество фигуранта и его компании стоимостью около 31,3 млн руб.: три автомобиля, два земельных участка и производственный цех.
Как писал «Ъ-Приволжье», после возбуждения уголовного дела о мошенничестве фигурант пытался скрыться, но его задержали в Москве.
Галина Шамберина