Субподрядчика обвинили в мошенничестве при реконструкции городецких очистных

Директора ООО «Полекс Ротомолд» обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реконструкции биологических очистных сооружений (БОС) в Городецком округе Нижегородской области. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в Городецком суде.

По данным регионального ГУ МВД, компания 45-летнего обвиняемого была субподрядчиком по контракту, заключенному в 2023 году. С марта по июнь 2024 года организации выплатили 18,9 млн руб. аванса, однако работы в срок не сдали. Муниципальный заказчик расторг контракт и нашел нового генподрядчика, который на субподряд вновь взял компанию обвиняемого, перечислив ей в 2025 году еще 24,6 млн руб. Но и в этот раз условия договора не исполнили.

Общая сумма ущерба превысила 43,5 млн руб. — это около половины стоимости каждого из контрактов. После возбуждения уголовного дела о мошенничестве фигурант пытался скрыться, но его задержали в Москве.

Как писал «Ъ-Приволжье», генподрядчиком реконструкции БОС в первый раз было АО «Хатман групп», во второй — ООО «Гривна».

Галина Шамберина