Набережная раздора
Суд отказал жителям ЮМР, оспаривавшим постановление по планировке территории под будущий храм
В Краснодаре суд отказал жителям Юбилейного микрорайона (ЮМР), которые пытаются отменить постановление мэрии по планировке территории под строительство храма на Рождественской набережной. Мэрию, утвердившее это решение, в судебном процессе поддержала городская прокуратура. Подробности из зала суда — в материале «Ъ-Кубань».
Первомайский суд Краснодара в понедельник рассмотрел иск жительницы ЮМР Анастасии Вавиловой, требовавшей признать незаконным и отменить постановление администрации Краснодара об утверждении планировки территории на Рождественской набережной, на которой городские власти собираются построить новый храм. Формально истица выступила в процессе в единственном лице, но фактически ее поддержали многие жители микрорайона, которые пришли на процесс. Тем не менее, несмотря на общественную поддержку, выиграть дело им не удалось. Суд отказал в иске в полном объеме.
Дело слушала федеральный судья Светлана Гареева. В процесс, кроме непосредственного ответчика — администрации Краснодара — была привлечена городская прокуратура.
Иск Анастасии Вавиловой был основан на доводах как процессуального характера, так и существа постановления, подписанного экс-главой Краснодара Евгением Наумовым.
Процедурно, заявила истица, бывший мэр нарушил сроки принятия данного документа. Градостроительный кодекс РФ устанавливает: документация по планировке территории, прошедшая публичные слушания, должна быть утверждена мэрией в течение 15 дней. Экс-мэр же подписал соответствующее постановление почти три месяца спустя после опубликования заключения по обсуждениям.
Но главное, считает заявительница, все эти решения приняты в условиях и без того имеющегося дефицита «зеленых зон» в микрорайоне. Жительница Юбилейного сослалась на Стратегию социально-экономического развития Краснодара, в которой говорится, что при нормативе обеспечения горожан зелеными насаждения в 16 кв. м на человека, ЮМР обеспечен ими разве что на 2 кв.м. Кроме того, Стратегия предполагает использование набережной Кубани исключительно в рекреационных целях и отказывается от возведения там каких бы то ни было объектов капитального строительства, настаивала сторона истца.
Также она поставила перед администрацией ряд вопросов. В частности, о том, насколько чиновники учли Стратегию при утверждении проекта планировки территории, производили ли расчеты обеспеченности жителей зелеными насаждениями, и правовую экспертизу проекта документации на соответствие нормативным правовым актам большей юридической силы.
Представитель мэрии, в свою очередь, парировал эти выпады тем, что документация по планировке территории принята в строгом соответствии с Единым документом терпланирования (генпаном) города, который в данном процессе не оспаривается. Данная территориальная зона предусматривает возможность использования спорного земельного участка для строительства храма. При этом, заявил юрист администрации, при принятии документа были строго соблюдены все процедурные моменты: проведены общественные слушания, получены согласования всех заинтересованных структур.
Задержка же с подписанием документации, заявил представитель мэрии, была связана с необходимостью дождаться заключение прокуратуры на проект документа. В целом срок, установленный Градостроительным кодексом для подписания постановления, не является пресекательным, полагает представитель мэрии. Что касается сокращения зеленой зоны, о которой заявляют жители Юбилейного, так она, напротив, фактически выросла за счет других участков, заявила юрист.
Сторона истца наступала: в ходе общественных слушаний из 2 тыс. замечаний на документ три четверти являлись высказываниями против такого использовании данного участка набережной, замечания одобрительного характера даны либо сотрудниками мэрии, либо жителями иных городов. Юрист истицы пытался добиться от чиновников расчетов обеспеченности ЮМР зелеными зонами: если администрация утверждает, что площадь зеленых зон в ЮМР только выросла, пусть покажет расчеты, настаивал он. Также он пытался подвести суд к мысли о том, что ни администрация, ни прокуратура, не провели перед принятием постановления правовой экспертизы документа на предмет его соответствия градостроительному законодательству.
В прениях сторона истца обратила внимание на то, что по существу вопроса, а именно в части противоречия документации нормативным актам высшей юридической силы, мэрия никаких возражений не привела. Представитель администрации сконцентрировался на соблюдении процедуры.
Но пришедшие на процесс жители микрорайона в большей степени ожидали заключения прокуратуры по иску. Они рассчитывали на ее поддержку. Представитель надзорного ведомства озвучила тезисы прокуратуры после прений. Она заявила, что и администрация Краснодара, и прокуратура города надлежащим образом проверили проект документации по планировке территории на Рождественской набережной, и несоответствия законодательству не выявили. Однако конкретных контрдоводов на претензии истца о несоответствии постановления нормативам озеленения, как и представитель администрации, не привела.
Тем не менее, суд огласил отказ в иске.
Представители истицы заявили корреспонденту «Ъ-Кубань», что не получили в процессе конкретных ответов на поставленные ими в иске вопросы, и намерены обжаловать судебный акт вплоть до Верховного суда. Кроме этого, они рассказали, что продолжают работу над оспариванием решения о формировании участков общественно-деловой зоны, также находящихся на Рождественской набережной и ранее относившихся к общественной зоне озеленения.