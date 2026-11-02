Набережная раздора

Но главное, считает заявительница, все эти решения приняты в условиях и без того имеющегося дефицита «зеленых зон» в микрорайоне. Жительница Юбилейного сослалась на Стратегию социально-экономического развития Краснодара, в которой говорится, что при нормативе обеспечения горожан зелеными насаждения в 16 кв. м на человека, ЮМР обеспечен ими разве что на 2 кв.м. Кроме того, Стратегия предполагает использование набережной Кубани исключительно в рекреационных целях и отказывается от возведения там каких бы то ни было объектов капитального строительства, настаивала сторона истца.