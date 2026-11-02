В Ростовской области сделки с новостройками выросли на 49% за месяц

В целом по России сентябрь стал самым активным месяцем года на первичном рынке: количество зарегистрированных договоров долевого участия и купли-продажи выросло на 38% к августу и на 17% в годовом выражении. Число сделок с ипотекой за месяц увеличилось на 50%. С ее использованием в сентябре заключили 71% договоров.