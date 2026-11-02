В Ростовской области сделки с новостройками выросли на 49% за месяц
В Ростовской области число сделок на первичном рынке жилья в сентябре 2026 года увеличилось на 49% по сравнению с августом. Регион вошел в пятерку субъектов с наиболее заметным месячным приростом продаж. Такие данные, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов», приводит пресс-служба «Авито».
По динамике сделок Ростовская область заняла четвертое место среди 15 крупнейших региональных рынков. Выше оказались Башкортостан (+65%), Краснодарский край (+63%) и Татарстан (+51%). В Воронежской области число сделок выросло на 43%.
Увеличилась и доля Ростовской области в общероссийском объеме продаж новостроек. По итогам января — сентября она достигла 3,7% против 3,1% за аналогичный период прошлого года. По этому показателю регион вошел в число крупных рынков с растущей долей сделок.
В сентябре стоимость предложения на первичном рынке Ростовской области составляла в среднем 151 тыс. руб. за кв. м. Это один из самых низких показателей среди 15 регионов — лидеров по продажам. Аналогичный уровень зафиксирован в Тюменской области. Дешевле квадратный метр стоил в Ставропольском крае (135 тыс. руб.) и Воронежской области (143 тыс. руб.).
В целом по России сентябрь стал самым активным месяцем года на первичном рынке: количество зарегистрированных договоров долевого участия и купли-продажи выросло на 38% к августу и на 17% в годовом выражении. Число сделок с ипотекой за месяц увеличилось на 50%. С ее использованием в сентябре заключили 71% договоров.