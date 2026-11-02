За сброс стоков в Ярославле руководителя оштрафовали на 60 тысяч рублей
Руководителя ярославской организации оштрафовали на 60 тыс. руб. за загрязнении ручья, впадающего в реку Дунайку, сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Проверка показала, что с производственной площадки во Фрунзенском районе сточные воды отводили по канаве. По ней они без достаточной очистки попадали в безымянный ручей. Лабораторные исследования выявили в стоках превышение концентраций загрязняющих веществ.
Руководителя организации привлекли к административной ответственности по трем статьям КоАП РФ: за несоблюдение экологических требований, нарушение правил охраны водных объектов и правил водопользования.
Кроме того, природоохранный прокурор внес руководителю представление об устранении нарушений. После его рассмотрения организация приняла меры к приобретению оборудования для очистки сточных вод. Устранение нарушений остается на контроле прокуратуры.