В Ярославской области изменится система оплаты труда педагогов
С 1 января 2027 года в Ярославской области изменится порядок начисления зарплаты педагогическим работникам: увеличится гарантированная часть выплат, а ряд надбавок будут устанавливать в фиксированных суммах. Об этом сообщила министр образования региона Ирина Лобода.
Новая система предусматривает должностные оклады от 21 тыс. до 26 тыс. руб. в зависимости от квалификационного уровня. Выплаты за квалификационную категорию, педагогический стаж и высшее образование будут начисляться сверх оклада. Ранее они входили в его состав.
Выплаты за классное руководство, проверку тетрадей, заведование учебными кабинетами, лабораториями и мастерскими также изменятся: вместо процентов от должностного оклада их будут устанавливать в рублях.
Отдельные меры предусмотрены для молодых специалистов, которые устраиваются на работу в школы сельской местности, рабочих поселков и малых городов. При заключении трудового договора им выплатят 50 тыс. руб., а затем — по 25 тыс. руб. ежегодно до достижения пятилетнего стажа педагогической работы. Ранее таким специалистам полагалось единовременное пособие в размере трех должностных окладов.