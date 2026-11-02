В Ярославской области изменится система оплаты труда педагогов

Отдельные меры предусмотрены для молодых специалистов, которые устраиваются на работу в школы сельской местности, рабочих поселков и малых городов. При заключении трудового договора им выплатят 50 тыс. руб., а затем — по 25 тыс. руб. ежегодно до достижения пятилетнего стажа педагогической работы. Ранее таким специалистам полагалось единовременное пособие в размере трех должностных окладов.