Новое здание пермской галереи номинировано на еще одну престижную премию
Новое здание Пермской художественной галереи стало финалистом премии «Сделано в России» в номинации «Среда обитания». Об этом сообщила пресс-служба галереи. Этой номинацией премии отмечаются городские сервисы, общественные и культурные пространства, заведения, формирующие комфортную среду.
«Сделано в России» — ежегодная премия медиапроекта «Сноб». В этом году премию вручат в 15-й раз. Список финалистов формируют эксперты. Победителей определят открытым голосованием, которое продлится до 9 ноября. Имена лауреатов станут известны 11 ноября.
Напомним, галерея открылась в новом здании в конце марта. Здание расположено на территории завода Шпагина. Строительство велось с 2021 года. Новый комплекс галереи включает в себя три восстановленные исторические постройки бывшего завода Шпагина, объединенные в ансамбль. Внутри предусмотрены большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Каму и набережную. Площадь нового здания галереи составляет 21,6 тыс. кв. м. Главным атрибутом музейного пространства стала новая экспозиция пермской деревянной скульптуры. Кроме того, в новом здании появились образовательный центр, зал для лекций, реставрационные мастерские, мультимедийный зал, библиотека.
Ранее галерея стала лауреатом международной премии International Architecture Awards 2026 в номинации «Музеи и объекты культуры». Новое здание признали также лучшим проектом в номинации «Прорыв» всероссийского конкурса «Музейный олимп — 2026».