В Петербурге бывшего инспектора ДПС приговорили к 3,5 года колонии за избиение двух мужчин
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего инспектора ДПС Илью Якутина к трем с половиной годам колонии общего режима за применение насилия к двум мужчинам при задержании. Также ему запретили занимать должности на государственной службе в течение двух лет. Об этом 2 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По версии обвинения, инцидент произошел 11 декабря 2025 года у дома № 43 по Бухарестской улице. Инспектор подошел к автомобилю, в котором находился один из потерпевших, не представился и не предъявил служебное удостоверение. Затем он схватил мужчину за одежду, порвал его цепочку, вытащил из машины и избил, в том числе нанося удары по голове.
После этого Якутин обошел автомобиль, вытащил второго мужчину и также избил его, а затем надел на него наручники. По материалам дела, первому потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, второй испытал физическую боль и нравственные страдания. При этом, как утверждало обвинение, мужчины не сопротивлялись и не были причастны к административному правонарушению, в отличие от третьего человека.
Якутин не согласился с предъявленной квалификацией обвинения. Суд переквалифицировал его действия: исключил указание на применение пыток, оставив квалификацию по факту насилия, и дополнительно признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
После оглашения приговора бывшего инспектора взяли под стражу в зале суда.