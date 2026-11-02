В Петербурге бывшего инспектора ДПС приговорили к 3,5 года колонии за избиение двух мужчин

После этого Якутин обошел автомобиль, вытащил второго мужчину и также избил его, а затем надел на него наручники. По материалам дела, первому потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, второй испытал физическую боль и нравственные страдания. При этом, как утверждало обвинение, мужчины не сопротивлялись и не были причастны к административному правонарушению, в отличие от третьего человека.