Ставрополье за девять месяцев экспортировало минеральной воды на $21 млн
Предприятия Ставропольского края за девять месяцев 2026 года экспортировали около 39 тыс. т минеральной воды на сумму $21 млн. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.
Поставки осуществлялись в 26 стран, включая Беларусь, Монголию и Казахстан. Эти государства вошли в число крупнейших покупателей ставропольской продукции. Основные предприятия-экспортеры расположены в Железноводске, Ессентуках, Кисловодске, Минераловодском и Предгорном округах. В ассортименте региональных производителей насчитывается более 30 наименований минеральной и питьевой воды.
По словам Антона Доронина, совокупная мощность предприятий позволяет ежегодно разливать более 5 млрд полулитров воды. Продукция поставляется, в частности, в Индию, Абхазию, Южную Корею, Узбекистан, Германию, Канаду, Вьетнам, ОАЭ, Молдову и Туркменистан. В министерстве экономического развития Ставрополья также заявили о планах повысить эффективность мер поддержки экспортеров в 2027 году.