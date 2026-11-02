Ставрополье за девять месяцев экспортировало минеральной воды на $21 млн

По словам Антона Доронина, совокупная мощность предприятий позволяет ежегодно разливать более 5 млрд полулитров воды. Продукция поставляется, в частности, в Индию, Абхазию, Южную Корею, Узбекистан, Германию, Канаду, Вьетнам, ОАЭ, Молдову и Туркменистан. В министерстве экономического развития Ставрополья также заявили о планах повысить эффективность мер поддержки экспортеров в 2027 году.