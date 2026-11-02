Дополнительный ледовый комплекс для СКА построят за 36 месяцев
Хоккейный клуб СКА получит в свое распоряжение дополнительную ледовую арену вместимостью до тысячи мест. Новый крытый спортивный комплекс построят в Невском районе Санкт-Петербурга на улице Латышских Стрелков. Застройку земельного участка одобрили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.
По данным пресс-службы Смольного, «Хоккейный клуб СКА» выступит в качестве инвестора. В ледовом комплексе, помимо арены для игры в хоккей, планируют разместить тренажерный зал, бросковую зону и медицинский кабинет.
В новом ледовом комплексе можно будет безвозмездно проводить городские мероприятия. Инвестор обязуется предоставлять такую возможность, сообщил губернатор.
По словам господина Беглова, строительство объекта, а также условия инвестиционного соглашения будут способствовать повышению уровня доступности объектов спорта и вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом.
Срок строительства — 36 месяцев. После этого инвестор передаст Центру физической культуры, спорта и здоровья Невского района помещения общей площадью не менее 50 квадратных метров для тренерских комнат и хранения инвентаря.