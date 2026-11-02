В Кировской области построят университетский кампус мирового уровня
Кировская область вошла в число победителей конкурса на строительство университетских кампусов мирового уровня. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.
Кампус разместят на территории бывшего Кировского военного авиационно-технического училища. В нем будут готовить специалистов по направлениям станкостроения, химической промышленности и электрохимической энергетики, промышленных биотехнологий и биофармацевтики, а также социальной архитектуры.
На территории кампуса планируют разместить несколько кировских вузов, 112 предприятий и организаций-резидентов, а также 12 крупных компаний — индустриальных партнеров. В состав комплекса войдут общежития для студентов и преподавателей на 2,5 тыс. мест, гостиница на 100 мест и конгресс-центр вместимостью 1,5 тыс. человек.
По словам губернатора Александра Соколова, проектирование кампуса начнется в 2027 году. Строительство профинансируют из федерального бюджета. Рядом с будущим научно-образовательным городком уже возводят фиджитал-центр и спортивный комплекс. Также там планируют создать филиал национального центра «Россия» и парк «Россия — моя история».