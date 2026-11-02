В Кировской области построят университетский кампус мирового уровня

На территории кампуса планируют разместить несколько кировских вузов, 112 предприятий и организаций-резидентов, а также 12 крупных компаний — индустриальных партнеров. В состав комплекса войдут общежития для студентов и преподавателей на 2,5 тыс. мест, гостиница на 100 мест и конгресс-центр вместимостью 1,5 тыс. человек.