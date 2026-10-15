Филиал наццентра «Россия» в Кирове планируют открыть в 2029 году
В Кирове на территории бывшего военного авиационно-технического училища построят филиал национального центра «Россия» с мультимедийным историческим парком «Россия — моя история». Начать строительство планируют в 2027 году, открыть комплекс — в 2029-м, сообщил губернатор Александр Соколов.
По словам главы региона, проект реализуют за счет механизма комплексного развития территорий, без использования бюджетных средств.
Помимо филиала наццентра, на территории бывшего вертолетного училища планируют создать университетский кампус, комплекс единоборств и художественной гимнастики, а также фиджитал-центр.