Филиал наццентра «Россия» в Кирове планируют открыть в 2029 году

В Кирове на территории бывшего военного авиационно-технического училища построят филиал национального центра «Россия» с мультимедийным историческим парком «Россия — моя история». Начать строительство планируют в 2027 году, открыть комплекс — в 2029-м, сообщил губернатор Александр Соколов.