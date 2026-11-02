На КАД у Шафировского проспекта образовалась шестикилометровая пробка после ДТП

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, информация об аварии на 39-м километре внешнего кольца КАД поступила в ведомство в 12:24. Столкновение произошло перед развязкой с Шафировским проспектом. На месте работали спасатели и бригада скорой помощи.