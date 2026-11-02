На КАД у Шафировского проспекта образовалась шестикилометровая пробка после ДТП
ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло днем 2 ноября на внешнем кольце КАД в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадал мужчина, его госпитализировали. Движение на участке затруднено, образовалась пробка длиной более 6 км.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, информация об аварии на 39-м километре внешнего кольца КАД поступила в ведомство в 12:24. Столкновение произошло перед развязкой с Шафировским проспектом. На месте работали спасатели и бригада скорой помощи.
На фотографиях с места происшествия, опубликованных в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», виден микроавтобус, опрокинувшийся на бок, и легковой автомобиль с сильно поврежденной задней частью.
По данным сервиса «Яндекс Пробки», длина затора на внешнем кольце КАД превышает 6 км.