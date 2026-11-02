В Прикамье самым популярным фильмом в октябре стала «Битва моторов»
В октябре в Пермском крае самым популярным в кинотеатрах фильмом стала «Битва моторов» (2026), всего его посмотрели 36,8 тыс. человек. Кассовые сборы составили 16 млн руб. Всего за месяц в крае было проведено 1549 показов этого фильма. Среднее количество зрителей на сеанс составило 24 человека, средние сборы за сеанс — 10,3 тыс. руб. Об этом сообщает сервис ЕАИС.
Второе место занял фильм «Девятая планета» (2026): количество зрителей составило 15,5 тыс. человек, кассовые сборы — 6,8 млн руб. На третьем месте мультфильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» (2026), количество зрителей которого составило 14,5 тыс. человек, а кассовые сборы — 5 млн руб. Также в топ-5 вошли фильмы «Чудо-Юдо» (2026) и «Сказка о потерянном времени» (2026).