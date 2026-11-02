В Прикамье самым популярным фильмом в октябре стала «Битва моторов»

В октябре в Пермском крае самым популярным в кинотеатрах фильмом стала «Битва моторов» (2026), всего его посмотрели 36,8 тыс. человек. Кассовые сборы составили 16 млн руб. Всего за месяц в крае было проведено 1549 показов этого фильма. Среднее количество зрителей на сеанс составило 24 человека, средние сборы за сеанс — 10,3 тыс. руб. Об этом сообщает сервис ЕАИС.