Пешеход погиб под колесами двух автомобилей на улице Удмуртской
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
В Ижевске утром 2 ноября в результате ДТП погиб мужчина. Авария произошла около 08:30 на улице Удмуртской, напротив дома №146 по улице Кирова, сообщили в госавтоинспекции Удмуртии.
По предварительным данным, 23-летний водитель Renault Sandero сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого на пешехода наехал Mitsubishi Outlander под управлением 63-летней женщины. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.