Петербуржцы стали больше тратить на отечественные лекарства в 2026 году

Аптеки Санкт-Петербурга продали отечественных лекарств на 37,16 млрд рублей с января по сентябрь нынешнего года. Это на 20,8% больше по сравнению с тем же периодом в 2025-м. Об этом сообщили «Ведомости Северо-Запад», сославшись на статистику аналитической компании DSM Group.