Петербуржцы стали больше тратить на отечественные лекарства в 2026 году
Аптеки Санкт-Петербурга продали отечественных лекарств на 37,16 млрд рублей с января по сентябрь нынешнего года. Это на 20,8% больше по сравнению с тем же периодом в 2025-м. Об этом сообщили «Ведомости Северо-Запад», сославшись на статистику аналитической компании DSM Group.
Аналитики также отметили, что в натуральных объемах продажи российских препаратов снизились. За указанный период аптеки продали 81,86 млн упаковок — на 2,3% меньше, чем в прошлом году.
У импортных лекарств иная динамика. С января по сентябрь покупатели петербургских аптек потратили на них 40,42 млрд рублей. В аналогичный период 2025 года траты были меньше на 9,7%.
Увеличение трат на лекарства изданию прокомментировал генеральный директор «Infoline.Аналитики» Михаил Бурмистров. Структура потребления, по словам эксперта, изменилась. Российские производители стали осваивать более дорогие категории, включая препараты, предназначенные для лечения диабета и ожирения.
На динамику продаж отечественных лекарств, по мнению профессора кафедры экономики и управления производственными комплексами СПбГЭУ Елены Ткаченко, значительно повлияла инфляция издержек. Речь идет в том числе об увеличении затрат на транспортные услуги, электро- и водоснабжение, отметила госпожа Ткаченко.