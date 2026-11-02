Посещаемость торговых центров Петербурга за девять месяцев снизилась на 4,1%

Разница в посещаемости объектов разных форматов особенно проявилась в конце лета и начале осени. В июле общий показатель для торговых центров Санкт-Петербурга был на 5,3% ниже, чем годом ранее. В августе отставание сократилось до 0,6%, а в сентябре составило 1,5%.