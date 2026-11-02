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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

Посещаемость торговых центров Петербурга за девять месяцев снизилась на 4,1%

Посещаемость торговых центров Санкт-Петербурга за девять месяцев 2026 года сократилась на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметное снижение зафиксировано в малых и средних объектах. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева.
Малые и средние торговые центры Петербурга теряют посетителей быстрее крупных

Малые и средние торговые центры Петербурга теряют посетителей быстрее крупных

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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По данным эксперта, с января по сентябрь посещаемость малых и средних торговых центров снизилась на 5%, крупных — на 1,9%. Динамику оценивали с помощью показателя Mall Index, который отражает количество посетителей на единицу торговой площади.
Разница в посещаемости объектов разных форматов особенно проявилась в конце лета и начале осени. В июле общий показатель для торговых центров Санкт-Петербурга был на 5,3% ниже, чем годом ранее. В августе отставание сократилось до 0,6%, а в сентябре составило 1,5%.
При этом в сентябре посещаемость крупных и очень крупных торговых центров выросла на 3% в годовом выражении, тогда как в малых и средних объектах она снизилась на 3,4%.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор