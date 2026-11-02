Мэрия Уфы подготовила планы дальнейшей застройки Затона

Планируется, что население кварталов увеличится с 7,3 тыс. до 11,6 тыс. человек. Для этого предусмотрено строительство нескольких жилых домов высотой от 11 до 18 этажей (помимо тех, что уже существуют и возводятся). Обслуживать население будут уже строящаяся школа на 1,2 тыс. мест, планируемый детский сад на 550 мест, а также многофункциональный центр — с 1 тыс. мест в школе и 300 мест в детском саду. Также в проекты заложено размещение 4,4 тыс. машино-мест в гаражах, на открытых стоянках и в подземных паркингах. Кроме того, планируется построить снегоплавильный пункт, пункт отстоя автобусов и объекты коммунальной инфраструктуры.