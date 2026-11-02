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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Волга

В Оренбуржье участились случаи выявления фальшивых банкнот

За девять месяцев 2026 года в банковском секторе Оренбургской области обнаружили 32 поддельные банкноты. Об этом сообщили в местном отделении ЦБ РФ. За аналогичный период прошлого года при этом изъяли 26 фальшивых купюр.

Евгений Гурко / Коммерсантъ

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В пресс-службе заметили, что чаще всего в обороте встречаются поддельные пятитысячные купюры — их выявили в количестве 14 штук. Также специалисты обнаружили одну банкноту номиналом 2 тыс. руб., 12 — номиналом 1 тыс. руб., три — по 500 руб. и две — по 100 руб.
Всего в РФ за девять месяцев в банковской системе выявили 3,9 тыс. поддельных денежных знаков Банка России. Чаще всего фальшивки обнаруживают в торгово-сервисных предприятиях.
Яна Вежлева