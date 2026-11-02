Дагестан — лидер по объему отчислений СКЖД республикам Северного Кавказа

Итоги по республикам распределились так: Кабардино-Балкария — 109,9 млн рублей, Северная Осетия — Алания — 54,4 млн, Адыгея — 52,1 млн, Карачаево-Черкесия — 8 млн, Ингушетия — 6,7 млн. Совокупно семь республик получили 839,3 млн рублей — менее десятой части всех перечислений магистрали (8,9 млрд рублей), тогда как на Краснодарский край и Ростовскую область приходится около 81%. Ставропольский край, формально также входящий в Северо-Кавказский федеральный округ, перечислил 534,2 млн рублей — больше любой из республик; Калмыкия (относится к Южному федеральному округу) — 56,9 млн рублей, федеральная территория «Сириус» — 164,2 млн рублей.