«Инарктика» может выплатить акционерам 879 млн рублей дивидендов за девять месяцев

Впервые «Инарктика» выплатила дивиденды в 2020 году — по 5 рублей на акцию по итогам первого полугодия. В 2023 году общий объем выплат составил 4,83 млрд рублей. В 2024 году акционеры получили дивиденды по итогам каждого отчетного периода: в общей сложности 50 рублей на акцию, или 4,39 млрд рублей. В 2025 году промежуточных выплат не было, а по итогам года компания направила на дивиденды 879 млн рублей — по 10 рублей на акцию.