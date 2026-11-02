«Инарктика» может выплатить акционерам 879 млн рублей дивидендов за девять месяцев
Совет директоров «Инарктики» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 10 рублей на одну обыкновенную акцию. Общая сумма выплат может составить 879 млн рублей, сообщила компания.
Закрытие реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, предложено назначить на 15 декабря. Внеочередное собрание акционеров, на котором рассмотрят этот вопрос, запланировано на 4 декабря.
По итогам первого полугодия 2026 года «Инарктика» уже выплатила акционерам 879 млн рублей — также по 10 рублей на акцию. Если новая рекомендация будет одобрена, совокупный объем промежуточных дивидендов за год достигнет 1,76 млрд рублей, или 20 рублей на акцию.
Дивидендную политику компания утвердила в 2019 году. В ней не установлен целевой уровень выплат, однако предусмотрено ограничение: соотношение чистого долга к EBITDA не должно превышать 3,5.
Впервые «Инарктика» выплатила дивиденды в 2020 году — по 5 рублей на акцию по итогам первого полугодия. В 2023 году общий объем выплат составил 4,83 млрд рублей. В 2024 году акционеры получили дивиденды по итогам каждого отчетного периода: в общей сложности 50 рублей на акцию, или 4,39 млрд рублей. В 2025 году промежуточных выплат не было, а по итогам года компания направила на дивиденды 879 млн рублей — по 10 рублей на акцию.
«Инарктика» выращивает атлантического лосося и морскую форель в Баренцевом море у побережья Мурманской области, а также форель в озерах Карелии. Потенциал производства на объектах компании оценивается в 50–60 тыс. тонн рыбы в год.
Выручка компании в первом полугодии 2026 года выросла на 38% в годовом выражении, до 13,8 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 38%, до 3,4 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль без учета переоценки биологических активов удвоилась и достигла 1,6 млрд рублей.