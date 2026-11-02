В Макушинском округе в ДТП погиб водитель

По предварительным данным, утром 1 ноября 50-летний водитель Chevrolet Klan двигался по дороге Макушино — Басковское. Из-за высокой скорости он не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Водителя доставили в больницу, где он скончался. Его 50-летнему пассажиру назначили амбулаторное лечение.