В Макушинском округе в ДТП погиб водитель
После опрокидывания автомобиля в Макушинском округе погиб водитель машины. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.
По предварительным данным, утром 1 ноября 50-летний водитель Chevrolet Klan двигался по дороге Макушино — Басковское. Из-за высокой скорости он не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Водителя доставили в больницу, где он скончался. Его 50-летнему пассажиру назначили амбулаторное лечение.