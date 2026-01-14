В отношении Липецкого кузнечного завода введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил заявление кредитора — ООО «Промышленные компоненты» из Чувашской Республики — о расторжении мирового соглашения по делу о несостоятельности ООО «Липецкий кузнечный завод», принадлежащего Михаилу Болотину. Суд вынес определение о расторжении мирового соглашения, возобновил производство по делу о банкротстве и ввел в отношении ЛКЗ процедуру наблюдения сроком на полгода. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Мировое соглашение между липецким заводом и его кредиторами было утверждено региональным арбитражом 9 января 2023 года. Документ предусматривал погашение накопленной задолженности в рассрочку в течение трех лет. Однако, как указал представитель ООО «Промышленные компоненты», условия соглашения исполнены не были. Нарушения выразились в несоблюдении утвержденного графика платежей. Суд учел, что на момент утверждения мирового соглашения требования заявителя составляли 48% от общей суммы, что дает ему право на его расторжение.

Определение ЛКЗ обжаловать в течение месяца. Компания обещала ответить на запрос «Ъ-Черноземье» в ближайшее время.

В ноябре суд также принял банкротный иск УФНС по Липецкой области, первое заседание по делу запланировано на 27 января этого года.

Согласно данным Rusprofile.ru, ООО «Липецкий кузнечный завод» зарегистрировано в Липецке в 2005 году. Уставный капитал предприятия составляет 33,7 млн руб. Основной вид деятельности — предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке, а также профилированию листового металла. Гендиректор — Сергей Федоров. 100% долей общества принадлежит Михаилу Болотину — российскому машиностроителю, основателю и бывшему руководителю концерна «Тракторные заводы». В 2022 году он был осужден за растрату в особо крупном размере и приговорен к двум годам колонии общего режима, а в 2023 году вышел на свободу. По итогам 2022 года выручка предприятия составила 293 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб. Более поздние финансовые показатели компанией не раскрывались.

UPD. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в ЛКЗ, возврат в процедуру наблюдения был инициирован самим должником. «Связано это с тем, что в текущей рыночный конъюнктуре, на фоне обвального падения заказов по многим секторам, прежде всего по железнодорожной отрасли и отрасли дорожно-строительной техники, исполнение ранее заключенного мирового соглашения не представляется возможным. При этом производство продолжает работу, новая стратегия связана с более тесной кооперацией в рамках машиностроительного кластера Чувашии, в рамках которого продолжается освоение новых перспективных и для кузницы изделий», — пояснили в компании.

В марте текущего года на заводе сообщали о планах создания на базе ЛКЗ к 2030 году кузнечно-литейного комплекса. В рамках проекта предполагается увеличение мощности производства кузнечных изделий с 10 тыс. до 20 тыс. т в год, а также запуск литейного производства объемом до 20 тыс. т продукции. Объем инвестиций в проект оценивался в 3,5 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова