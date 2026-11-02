Аудит проверит расходы бюджета Уфы на частные детские сады
Контрольно-счетная палата Уфы начала проверку расходования бюджетных средств, выделенных частным детским садам.
Как сообщает пресс-служба органа муниципального аудита, проверке подлежат законность и эффективность использования ассигнований, направленных на выдачу сертификатов для получения места в частном дошкольном учреждении. Также аудит затронет субсидии на оплату труда работников, а также на покупку учебников, пособий, средств обучения, игр и игрушек.
По данным бюджета Уфы, в этом году субвенции частным дошкольным организациям должны составить более 571 млн руб. Кроме того, из бюджета планировалось выделить более 55,6 млн руб. на сертификаты на места в частных детских садах.