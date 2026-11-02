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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Удмуртия

S7 увеличит число рейсов между Новосибирском и Ижевском

Авиакомпания S7 Airlines с 2 ноября увеличит частоту рейсов между Новосибирском и Ижевском. Перелеты будут выполнять трижды в неделю на самолетах Embraer 170. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Артем Краснов / Коммерсантъ

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Рейсы из Новосибирска запланированы на понедельник, четверг и субботу. Вылет — в 22:05, время в пути составит около трех часов. Обратные рейсы из Ижевска будут отправляться в те же дни в 22:50. В Новосибирск самолеты прибудут в 04:30 следующего дня. Полет займет около 2 часов 40 минут.