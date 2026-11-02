S7 увеличит число рейсов между Новосибирском и Ижевском

Рейсы из Новосибирска запланированы на понедельник, четверг и субботу. Вылет — в 22:05, время в пути составит около трех часов. Обратные рейсы из Ижевска будут отправляться в те же дни в 22:50. В Новосибирск самолеты прибудут в 04:30 следующего дня. Полет займет около 2 часов 40 минут.