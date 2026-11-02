В Прикамье увеличился средний срок POS-кредита

В сентябре 2026 года средний срок POS-кредитов составил 1,43 года, увеличившись по сравнению с сентябрем прошлого года на 20,4% (1,19 года), а с августом 2026 года — на 5,1% (1,36 года). Наибольший средний срок выданных POS-кредитов в сентябре 2026 года был отмечен в Ставропольском крае (1,60 года), Волгоградской (1,53 года) и Оренбургской (1,51 года) областях.