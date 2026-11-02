В Прикамье увеличился средний срок POS-кредита
В сентябре 2026 года в Пермском крае средний срок POS-кредита (кредиты гражданам, предоставленные в торговых точках) составил 1,44 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний срок таких кредитов увеличился на 21,8% (в сентябре 2025 года — 1,18 года). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В сентябре 2026 года средний срок POS-кредитов составил 1,43 года, увеличившись по сравнению с сентябрем прошлого года на 20,4% (1,19 года), а с августом 2026 года — на 5,1% (1,36 года). Наибольший средний срок выданных POS-кредитов в сентябре 2026 года был отмечен в Ставропольском крае (1,60 года), Волгоградской (1,53 года) и Оренбургской (1,51 года) областях.
Напомним, в сентябре 2026 года в Пермском крае средний размер POS-кредита составил 70,1 тыс. руб., а доля отказов по заявкам на такие кредиты составила 86,9%.