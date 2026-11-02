Штрафы за отсутствие вакансий для ветеранов СВО введут в Омской области
Вакансии обязаны иметь работодатели со штатом более 100 человек
В Омской области предлагается установить штрафы для работодателей за отсутствие рабочих мест для ветеранов СВО. Это следует из законопроекта о внесении изменений в региональный кодекс об административных правонарушениях.
В документе указывается, что кодекс необходимо дополнить статьей, которая устанавливает ответственность для работодателей. Для должностных лиц размер штрафа при отсутствии вакансий планируется установить в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
С 1 сентября этого года в регионе вступили в силу правила квотирования, согласно которым организациям со штатом более 100 человек необходимо выделять рабочие места для ветеранов СВО. Аналогичные правила распространяются на государственные органы власти. Ранее в министерстве труда и социальной политики Омской области сообщали о том, что в перспективе ожидается трудоустройство около 3,5 тыс. ветеранов.