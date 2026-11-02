Штрафы за отсутствие вакансий для ветеранов СВО введут в Омской области

С 1 сентября этого года в регионе вступили в силу правила квотирования, согласно которым организациям со штатом более 100 человек необходимо выделять рабочие места для ветеранов СВО. Аналогичные правила распространяются на государственные органы власти. Ранее в министерстве труда и социальной политики Омской области сообщали о том, что в перспективе ожидается трудоустройство около 3,5 тыс. ветеранов.