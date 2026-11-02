На Ставрополье отремонтировали почти 6 км трассы, связывающей регион с ЮФО
В Ипатовском округе Ставропольского края завершили обновление почти 6 км автодороги Преградное—Тахта—Ипатово, входящей в опорную сеть страны и обеспечивающей транспортное сообщение с регионами Южного федерального округа. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
В ходе работ на трассе заменили асфальтовое покрытие, укрепили основание, установили бортовые камни, обновили дорожные знаки и разметку. По словам главы региона, дорога ежедневно принимает значительный транспортный поток, в том числе транзитный.
Всего в рамках национального проекта до конца года в Ставропольском крае планируется привести в порядок 23 участка региональных дорог.