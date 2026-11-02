На Ставрополье отремонтировали почти 6 км трассы, связывающей регион с ЮФО

В Ипатовском округе Ставропольского края завершили обновление почти 6 км автодороги Преградное—Тахта—Ипатово, входящей в опорную сеть страны и обеспечивающей транспортное сообщение с регионами Южного федерального округа. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.