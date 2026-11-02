«Длительное хранение продукции становится невыгодным»
Маркетолог Яна Тоискина — об изменениях условий работы предпринимателей на «Яндекс Маркете»
С 1 ноября изменились условия для продавцов на «Яндекс Маркете». Для модели FBY (товары на складе маркетплейса) отменили плату за приемку излишков, но ввели штраф за расхождения между заявкой и фактической поставкой. Также появились новые тарифы на вывоз товаров через сортировочный центр, хранение и розыск отправлений. Изменения связаны с внутренним обновлением оферты и правил площадки, а также с контролем в рамках вступившего в силу с 1 октября 2026 года Федерального закона № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики». Свое мнение по этому поводу «Ъ-Ростов» высказала маркетолог Яна Тоискина.
«Изменения условий работы на “Яндекс Маркете” я бы рассматривала не просто как пересмотр тарифов. По сути, торговая площадка становится требовательнее к тому, как продавцы организуют поставки и управляют своими товарами. Отмена платы за прием излишков выглядит положительным решением, но одновременно вводятся штрафы за расхождения между заявленным и фактическим количеством товаров.
Появляются и новые расходы, связанные с хранением и вывозом продукции. Для небольших региональных производителей и поставщиков это может стать ощутимой нагрузкой. В отличие от крупных компаний, у малого бизнеса не всегда есть автоматизированный складской учет или отдельные сотрудники, отвечающие за логистику. Ошибки при комплектации поставок теперь могут напрямую сказываться на прибыли. При этом дополнительные затраты на контроль и организацию процессов способны свести на нет экономию от отмены отдельных платежей.
Еще один важный момент касается товарных остатков. Длительное хранение продукции, которая плохо продается, становится невыгодным. Предпринимателям придется внимательнее анализировать спрос, пересматривать ассортимент и объемы поставок. Где-то будет разумнее сократить закупки, где-то — быстрее распродать залежавшиеся товары, а в некоторых случаях — изменить частоту отгрузок. Универсального решения нет: многое зависит от категории товара и расходов на доставку.
Как маркетолог, работающий с предпринимателями, я бы отдельно обратила внимание на экономику продаж. Высокий оборот не означает, что бизнес хорошо зарабатывает. Комиссии, доставка, хранение, возвраты, продвижение, а теперь еще и возможные штрафы складываются в сумму, которая напрямую влияет на прибыль с каждого проданного товара. Поэтому начинать стоит не с повышения цен, а с пересчета реальных затрат.
Кстати, переложить дополнительные расходы на покупателя получится далеко не у всех продавцов. На маркетплейсах легко сравнивать предложения. Даже небольшая разница в цене может повлиять на решение о покупке. В результате, одни продавцы будут вынуждены сокращать собственную прибыль, другие — пересматривать ассортимент или искать способы снизить затраты. Рост цен возможен, но он не станет одинаковым для всех категорий товаров.
По моему мнению, для бизнеса Ростовской области сейчас главное не столько приспособиться к очередным изменениям, сколько научиться точнее управлять расходами. Проверить складской учет, оценить скорость продаж, убрать невыгодные позиции и не зависеть исключительно от одной торговой площадки. Маркетплейсы все еще дают локальным производителям возможность выходить за пределы своего региона, но устойчивость бизнеса определяется не количеством заказов, а тем, сколько компания в итоге зарабатывает».