«Длительное хранение продукции становится невыгодным»

С 1 ноября изменились условия для продавцов на «Яндекс Маркете». Для модели FBY (товары на складе маркетплейса) отменили плату за приемку излишков, но ввели штраф за расхождения между заявкой и фактической поставкой. Также появились новые тарифы на вывоз товаров через сортировочный центр, хранение и розыск отправлений. Изменения связаны с внутренним обновлением оферты и правил площадки, а также с контролем в рамках вступившего в силу с 1 октября 2026 года Федерального закона № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики». Свое мнение по этому поводу «Ъ-Ростов» высказала маркетолог Яна Тоискина.

