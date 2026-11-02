Ак Барс Банк и «Ростелеком» расширяют стратегическое партнерство
Представители Ак Барс Банка и ПАО «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве на полях международного форума Kazan Digital Week — 2026. Стороны договорились совместно развивать ИТ-инфраструктуру, повышать качество и доступность услуг и цифровых сервисов, а также решать задачи импортозамещения и киберзащиты.
Соглашение предусматривает обмен информацией и опытом, консультационную поддержку и совместную разработку предложений по внедрению современных технологий, которые обеспечат бесперебойность и безопасность ключевых банковских процессов.
«Подписание соглашения с „Ростелекомом“ подтверждает стратегическую значимость нашего партнерства с ведущим российским провайдером цифровых услуг. Совместная работа позволит сделать цифровые сервисы еще доступнее и удобнее для наших клиентов. План совместных мероприятий на год уже составлен», — отметила директор по коммуникациям Ак Барс Банка Лилия Габдрауфова.
«Мы можем предложить Ак Барс Банку высокоэффективные цифровые решения, используя нашу надежную инфраструктуру и инновационные технологии дочерних компаний. Уверен, что совместные проекты дадут ощутимый эффект для клиентов и партнеров», — подчеркнул директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан Павел Гонцов.
Форум Kazan Digital Week — 2026 проходит с 29 по 31 октября в Международном выставочном центре «Казань Экспо».
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