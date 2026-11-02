Ак Барс Банк и «Ростелеком» расширяют стратегическое партнерство

«Подписание соглашения с „Ростелекомом“ подтверждает стратегическую значимость нашего партнерства с ведущим российским провайдером цифровых услуг. Совместная работа позволит сделать цифровые сервисы еще доступнее и удобнее для наших клиентов. План совместных мероприятий на год уже составлен», — отметила директор по коммуникациям Ак Барс Банка Лилия Габдрауфова.