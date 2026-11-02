Жителя Удмуртии задержали в Чебоксарах с партией мефедрона
По версии полиции, мужчина распространял наркотики в нескольких регионах
В Чебоксарах задержали 33-летнего жителя Удмуртии, которого подозревают в распространении наркотиков в нескольких регионах России. Об этом сообщили в УМВД России по городу Чебоксары.
В автомобиле Mitsubishi Outlander полицейские обнаружили более 240 г мефедрона. По данным МВД, до задержания мужчина успел сделать десять тайников с наркотиками.
По версии следствия, летом 2026 года мужчина начал работать на наркокурьера после того, как увидел объявление на гараже. С июля по сентябрь он распространял наркотики в Удмуртии, затем по заданию куратора отправился в другие города Приволжского федерального округа. Он забрал партию наркотиков в Московской области, после чего побывал в Набережных Челнах, Зеленодольске, Йошкар-Оле, Новочебоксарске и других городах. Следующим пунктом маршрута должен был стать Ульяновск.
Мужчине предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Он находится под стражей. Следствие проверяет его причастность к другим эпизодам.