Жителя Удмуртии задержали в Чебоксарах с партией мефедрона

По версии следствия, летом 2026 года мужчина начал работать на наркокурьера после того, как увидел объявление на гараже. С июля по сентябрь он распространял наркотики в Удмуртии, затем по заданию куратора отправился в другие города Приволжского федерального округа. Он забрал партию наркотиков в Московской области, после чего побывал в Набережных Челнах, Зеленодольске, Йошкар-Оле, Новочебоксарске и других городах. Следующим пунктом маршрута должен был стать Ульяновск.